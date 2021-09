Shakira diz que foi assaltada por javalis num parque em Barcelona

Shakira contou aos seus seguidores que foi atacada por javalis num parque em Barcelona.

A cantora colombiana, que vive naquela cidade, partilhou a história no Instagram através de um vídeo, no qual explicou que, durante o passeio com o filho Milan, de oito anos, os animais levaram a sua mochila e só a devolveram porque Shakira os enfrentou.

"Fui atacada por dois javalis no parque. Levaram a minha mala para o bosque com o meu telefone", revelou a cantora, "no final, só me a deixaram porque os enfrentei".