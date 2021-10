Nobel da Física atribuído por modelos climáticos

Se hoje há um consenso científico à volta da noção de que a humanidade é a causa do aquecimento global, é muito graças ao sino-americano Syukuro Manabe, do alemão Klaus Hasselmann e do italiano Giorgio Parisi, que foram galardoados esta terça-feira com o prémio Nobel da Física.

