Prémio Nobel da Química vai para o desenvolvimento da organocatálise assimétrica

A Academia Real das Ciências da Suécia anunciou, esta quarta-feira, que o Prémio Nobel da Química 2021 foi atribuído conjuntamente a Benjamin List e David W. C. MacMillan.

A dupla foi distinguida pelo desenvolvimento da organocatálise assimétrica, uma ferramenta para fabricar moléculas.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge