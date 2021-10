Nélson Évora termina relacionamento de cinco anos

Chega ao fim depois de cinco anos o relacionamento entre Nélson Évora e a atleta de triplo salto espanhola Ana Peteleiro. A relação sempre foi discreta mas sabe-se que durante os jogos Olímpicos de Tóquio o casal ainda estava junto.

A confirmação foi dada pla própria atleta à revista espanhola Hola!, depois de um vídeo publicado na rede social TikTok levantar suspeitas de que o casal se tinha separado. Ana partilhou um vídeo seu com o cantor Omar Montes, onde faziam uma dança que terminava com a forma de um coração, tendo escrito na legenda "Também confirmamos o nosso".

Quanto a isso, a atleta declarou que eram apenas amigos e que o vídeo foi uma imitação de um outro publicado pela cantora Rosalía, fazendo-se acompanhar de Raw Alejandro. Já Ana Peteleiro acrescentou que estava solteira.

No que toca a Nélson Évora, a atleta afirma que fica "com as coisas boas depois dos cinco anos em que" estiveram juntos, sublinhado que está atualmente a viver o seu "melhor momento pessoal".