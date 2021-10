Christie's vai leiloar uma pintura de Picasso avaliada em mais de 25 milhões de euros

Uma pintura da série 'Mosqueteiro com um cachimbo' que Pablo Picasso pintou em 1968, estará à venda em novembro na Christie's de Nova Iorque por um preço inicial de 30 milhões de dólares, o equivalente a 25,8 milhões de euros.

A pintura a óleo 'Mosqueteiro com um cachimbo II' (com dimensões de 146 por 96,5 centímetros) contém a assinatura do artista no canto superior direito e é datada de 5 de novembro de 1968. De acordo com a casa de leilões, o quadro era, até agora, "propriedade de um distinto colecionador americano "que, por enquanto, não deseja revelar a sua identidade.

Christie’s enfatiza ainda que a obra, como as outras da série Mosqueteiros, “reflete o estilo mais consagrado do falecido pintor”. Da mesma forma, destaca a sua inventividade, o dinamismo e a 'joie de vivre' que permeiam esta obra.

‘Mosqueteiro com cachimbo II’ forma par com outra das citadas séries do artista, quando este já possuía 88 anos, numa espécie de conversa com o também pintor Rembrandt , por quem Picasso sentiu sempre uma grande admiração.

Antes de leiloada, a pintura será apresentada em mostras de pré-venda em Hong Kong (China), Londres (Inglaterra) e Nova Iorque (Estados Unidos), e o leilão acontecerá no dia dedicado à arte do século XX.