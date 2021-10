Nobel da Paz atribuído a dois jornalistas devido à sua luta pela liberdade de expressão

O Nobel da Paz 2021 foi entregue aos jornalistas Maria Ressa e Dmitry Muratov, anunciou, esta sexta-feira, o Comité Nobel norueguês, em Oslo.

A distinção pretende chamar a atenção para os “esforços na defesa da liberdade de expressão, que é uma condição necessária para a democracia e a paz duradoura".

Maria Ressa é uma repórter filipina e Dmitry Muratov é um jornalista russo, opositor do regime de Putin.

