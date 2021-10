"Fiz isto por mim e por mais ninguém". Adele revela que perda de peso está relacionada com saúde mental

Prestes a lançar o álbum ‘30’, Adele explica que as pessoas ficaram “chocadas” com a sua mudança por, ao contrário de outras celebridades, não ter partilhado a sua evolução nas redes sociais.





Adele, que este mês 'faz' a capa da revista Vogue no Reino Unido e nos Estados Unidos, revelou o porquê e como conseguiu perder 45 quilogramas. Em entrevista, a cantora, de 33 anos, explicou que o fez pela sua saúde mental e não por questões estéticas.

“Quando fazia exercício físico sentia-me melhor. Nunca foi sobre perder peso. Queria ficar forte, ter um tempo para mim, todos os dias, sem o meu telemóvel. Viciei-me nisso - faço exercício duas ou três vezes por dia”, contou.

Prestes a lançar o álbum ‘30’, idade com que se casou com o namorado de longa data Simon Konecki, de quem se divorciou este ano, Adele explica que as pessoas ficaram “chocadas” com a sua mudança por, ao contrário de outras celebridades, não ter partilhado a sua evolução nas redes sociais e confessa que poderia ter lucrado com isso, mas não era o seu “objetivo”.

"[As pessoas] Ficaram chocadas porque não partilhei a minha experiência. Estão habituadas a que se documente tudo e mais alguma coisa no Instagram", explicou.

“Precisava de ficar viciada em algo para colocar a minha saúde mental em ordem. Podia ser tricô, mas não foi. Fiz isto por mim e por mais ninguém. Porque é que haveria de partilhar isso? Não acho que seja algo fascinante. É o meu corpo”, disse, acrescentado que “ao longo de toda a carreira” o seu corpo “tem sido objetificado”.

"O meu corpo tem sido objetificado ao longo de toda a minha carreira. Não foi só agora. Percebo que seja um choque, que algumas mulheres tenham ficado magoadas. Visualmente, represento imensas mulheres. Mas continuo a ser a mesma pessoa", rematou.

‘30’ será o quarto álbum de originais da cantora britânica – depois de ’19’, ‘21’ e ‘25’ – e estará disponível na próxima sexta-feira. O novo álbum foi gravado com o objetivo de explicar ao seu filho de nove anos o porquê de se ter divorciado do pai.

“Queria explicar-lhe através deste álbum, quando ele estiver nos seus 20 ou 30 anos, quem eu sou e porque é que escolhi voluntariamente desmantelar a vida dele para seguir a minha felicidade”, disse ainda na entrevista.