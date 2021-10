Passes. Transportes com 138 milhões para reduzir preço

O Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) nos transportes públicos tem um financiamento base em 2022 de 138,6 milhões de euros (ME), menos 60 milhões do que este ano, segundo a proposta de Orçamento do Estado (OE).

Quanto ao Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público (PROTransP), vão ser dedicados 15 milhões de euros, provenientes da eliminação gradual das isenções fiscais sobre os combustíveis fósseis utilizados na produção de eletricidade, com vista à melhoria da oferta de transportes públicos.

O valor deste programa especialmente dedicado aos territórios fora das Áreas Metropolitanas não teve qualquer alteração em relação ao OE2021.