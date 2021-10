OE2022. Receita de 15 milhões com taxa de carbono

A taxa de carbono de dois euros foi introduzida com o Orçamento do Estado de 2021 e mantém-se na proposta para o próximo ano.





O Governo prevê arrecadar 15 milhões de euros para os cofres públicos no próximo ano com a taxa de carbono aplicada sobre as viagens aéreas, marítimas e fluviais, de acordo com o relatório da proposta de Orçamento para 2022.

No entanto, em 2022 será pela primeira vez cobrada ao longo de 12 meses, uma vez que, em 2021, a taxa apenas entrou em vigor no segundo semestre.