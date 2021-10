Sismo de magnitude 6,3 na ilha de Creta

Sentiu-se na manhã desta terça-feira um sismo de magnitude 6,3 na escala de Ritcher, na ilha de Creta, Grécia.

De acordo com o Instituto de Geodinâmica do Observatório Nacional de Atenas, o epicentro do sismo foi localizado no mar, a 30 quilómetros de Zakros e a 405 quilómetros a sudeste de Atenas a cerca de cinco quilómetros de profundidade, pelas 9h24 (7h24 em Lisboa).

Até ao momento não há registo de vítimas, apenas de danos em edifícios nas cidades de turísticas de Ayos, Nikolaos e Sítia, mas é importante relembrar que um sismo que ocorreu no final do mês passado com a magnitude de 5,7 deixou um rasto de destruição na ilha, tendo sido ainda contabilizads um morto e dez feridos.