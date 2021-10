Filha de Roger Taylor celebrou 27 anos e impressiou por continuar sem dente que perdeu há três anos

Tigerlily Taylor, filha do baterista dos Queen, Roger Taylor, celebrou 27 anos e a festa teve direito a mergulhos na piscina, banhos de champanhe e amigos por perto.

A modelo partilhou algumas imagens do momento nas redes sociais, mas o que acabou por chamar à atenção foi o facto de Tigerlily continuar sem o dente que perdeu em 2018. Sublinhe-se que, há três anos, a filha de Roger Taylor revelou que estava sem um dente da frente e que ia colocar uma prótese. Contudo, o tempo passou e a modelo parece por ter optado manter-se tal como está.

“Estou com um dente da frente em falta e partilho fotos dele quando estou de ressaca. Vou colocar outro, mas é muito engraçado”, disse na altura.

A explicação pode estar na sua posição quanto às redes sociais e no que diz respeito ao positivismo corporal.

Anteriormente, Tigerlily já tinha falado sobre os seus episódios de eczema e como foi traumático crescer com os mesmos. Contudo, decidiu abordar este tipo de tema abertamente.

“Da mesma forma que as redes sociais podem ser tão prejudiciais para os jovens, ao mesmo tempo há um aspeto positivo. As pessoas podem compartilhar as suas experiências abertamente. Temos que nos lembrar que algumas pessoas passam horas a editar-se e a expor-se no Instagram. O meu está uma confusão. Sempre que olho para outros modelos, penso: 'por que é que o meu não parece assim todo brilhante?'. Mas eu gosto. É engraçado”, explicou.

