Assaltam sapataria em Valongo para roubar dezenas de malas

Uma sapataria foi assaltada, na madrugada desta terça-feira, em Valongo, e os assaltantes levaram dezenas de malas da marca Cavalinho.

De acordo com o Jornal de Notícias, os ladrões partiram a montra da loja com um bloco de betão, já depois de usarem uma viatura para rebentar com o gradeamento que a protegia e, embora o alarme do estabelecimento tenha disparado, conseguiram levar dezenas de malas, avaliadas em cerca de cinco mil euros.

A sapataria já tinha sido assaltada três vezes.

A PSP esteve no local.