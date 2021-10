OE2022. Linha de apoio à tesouraria para micro e pequenas empresas é prorrogada

O Governo vai prorrogar o acesso à linha de apoio à tesouraria para micro e pequenas empresas até final do próximo ano, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado para 2022.

"O período de carência de capital da linha de apoio prevista (...) é de 18 meses", refere o documento.

A linha de apoio à tesouraria destinada a micro e pequenas empresas, tem uma dotação de 100 milhões de euros e até aqui o acesso poderia ser feito até ao final deste ano.