Orgulhosa, Cindy Crawford destaca confiança da filha

Cindy Crawford mostrou-se orgulhosa da filha, Kaia Gerber, que recentemente se decidiu aventurar numa carreira como atriz. A modelo, de 55 anos, destacou a confiança do seu rebento e confessou que nunca teria arriscado da mesma forma na sua idade.

Sublinhe-se que a jovem, de 20 anos, começou por seguir os passos da mãe no mundo da moda, mas escolheu agora arriscar enquanto atriz.

“Estou orgulhosa dela porque acho que dessa forma ela está mais confiante do que eu naquela idade", disse Cindy Crawford, no podcast de Ellen Pompeo, 'Tell Me with Ellen Pompeo'.

A modelo recordou que, com a chegada da pandemia, Kaia começou a ter menos trabalhos na indústria da moda e foi aí que tomou a decisão de aprofundar o seu conhecimento noutra área.

“Ela já não estava a viajar e a fazer trabalhos como modelo porque não havia sessões em lado nenhum. Começou a fazer testes e a ter aulas online de representação", disse, sublinhando que a jovem já tinha feito algumas coisas de representação anteriormente.

Crawford, que também é mãe de Presley, de 22 anos, admitiu que ao mesmo tempo todo o processo foi “assustador” para Kaia, uma vez que a jovem estavam preocupada que o seu perfil público pudesse acrescentar pressão na sua nova carreira.

Sublinhe-se que Kaia Gerber conseguiu o primeiro projeto enquanto atriz na 10.ª temporada de 'American Horror Story', em março deste ano.