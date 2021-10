Número de concelhos em risco extremamente elevado sobe para três

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira revela que há três concelhos em Portugal em risco extremamente elevado, ou seja, com uma incidência superior a 960 casos de covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Há uma semana eram apenas dois.

Dois destes concelhos localizam-se no Alentejo e são os mesmos que na passada sexta-feira estavam neste patamar: Alvito (com 2.958 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) e Cuba (1.100). O outro concelho localiza-se no distrito de Viseu - Penedono (1600).

De acordo com a DGS há ainda oito concelhos em risco muito elevado - entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes - , 15 concelhos em risco elevado - entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes – e 43 concelhos em risco moderado - entre 120 e 239,9 casos por 100 mil habitantes. Os restantes 239 concelhos apresentam risco baixo - abaixo dos 120 casos por 100 mil habitantes.