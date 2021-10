Primeira doação portuguesa através da COVAX vai para o Senegal. País irá receber quase 300 mil vacinas contra a covid-19

A doação decorre "do compromisso político de disponibilizar aos parceiros de cooperação pelo menos 5% das vacinas contra a covid-19 adquiridas por Portugal".





O Senegal irá receber, durante a próxima semana, 298.700 vacinas contra a covid-19 oferecidas por Portugal. Será a primeira doação portuguesa através do programa COVAX – uma iniciativa da OMS e da Aliança para o Acesso às Vacinas (GAVI) que pretende fornecer vacinas a países de médio e baixo rendimento.

Segundo um comunicado do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André, a entrega formal decorrerá na próxima segunda-feira no Dacar, numa cerimónia no qual o governante irá estar presente.

A doação decorre "do compromisso político de disponibilizar aos parceiros de cooperação pelo menos 5% das vacinas contra a covid-19 adquiridas por Portugal", que já permitiram entregar "mais de 1,2 milhões de doses de vacinas aos países africanos lusófonos e a Timor-Leste".