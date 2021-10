Efemérides de 18 de outubro

1739 O escritor António José da Silva (n.1705), autor de "Guerras do Alecrim e Manjerona", promotor das primeiras óperas em português no Teatro do Bairro Alto, foi executado há 282 anos, num auto de fé, em Lisboa, por ordem da Inquisição, acusado de judaísmo.

1910 Com a implantação da República, os títulos nobiliárquicos foram abolidos há 111 anos em Portugal – embora devido às políticas do actual pretendente da Coroa, e de forma muito pouco monárquica, nunca tivessem existido tantos a vigorar no País como agora. Porque muitos só tinham sido dados por uma ou 2 gerações.

1936 Partiu de Lisboa há 85 anos o paquete Luanda, com os primeiros 152 prisioneiros políticos condenados para o campo de concentração do Tarrafal, atingindo a Ilha de Santiago, onde se situava o Campo, a 29 de Outubro.

1959 Foi para o ar há 62 anos a 1.ª edição do Telejornal da RTP, apresentado pelo jornalista do Diário de Notícias Mário Pires.

1997 Foi inaugurado há 24 anos o Museu Guggenheim, em Bilbau, Espanha, segundo projecto de Frank Ghery (n.1929), e como um dos 5 museus da Fundação Guggenheim espalhados pelo mundo.

2017 O contrato de venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star foi assinado em Lisboa, há 4 anos, concretizando assim a alienação do banco a polémicos privados não conhecidos por actividade bancária (apenas por especulações) três anos depois da resolução do BES, por decisão de um Executivo de Passos Coelho.

2021 Neste Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, continua a ser importante realçar a gravidade e a dimensão deste crime, que em 2017 terá vitimado cerca de 24,9 milhões de pessoas mundialmente, de acordo com estimativas da OIT, da Walk Free e da OIM (Organização Internacional para as Migrações), sendo a maioria das vítimas mulheres e crianças, submetidas a situações de exploração laboral e exploração sexual – e que este ano levou a manifestações em centenas de cidades de toda a Terra.