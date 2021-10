Harry Styles apontado como o novo membro do mundo da Marvel. Cantor deverá interpretar 'Eros', irmão de 'Thanos'

Eros, também conhecido como Starfox, é uma personagem da Marvel criada por Jim Starlin na década de 70. O irmão de Thanos é o oposto do conhecido vilão e, de acordo com os livros de banda desenhada, chegou a ser seu prisioneiro.





Harry Styles é o novo membro do mundo da Marvel Comics Universe (MCU), revelou Matt Donnelly, editor da revista norte-americana ‘Variety’, que esteve presente na apresentação do novo filme ‘Os Eternos’, na noite de segunda-feira.

“Grande revelação da apresentação de ‘Os Eternos’ – Harry Styles juntou-se à MCU como Eros, irmão de Thanos”, escreveu o jornalista na rede social Twitter.

Também Marc Malkin, editor da mesma revista, abordou o facto do ex-integrante da boys band One Direction ter participado no filme. “Quando o Harry Styles apareceu na MCU. A audiência gritou”, disse no Twitter.

O filme ‘Os Eternos’ tem lançamento agendado para o próximo dia 5 de novembro de 2021 e a história passa-se pouco tempo depois de ‘Vingadores: Endgame’, de 2019. O elenco conta com nomes de peso como Salma Hayek, Angelina Jolie, Kit Harington, Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, e Barry Keoghan.