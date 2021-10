Idosa envenena nove cães e morre intoxicada

Maria Antonieta Brito, de 74 anos, foi encontrada pela GNR morta na terça-feira na sua casa em Alcanhões, Santarém, depois de, alegadamente, envenenar propositadamente nove cães e também ela acabar intoxicada.

De acordo com a notícia avançada pelo Correio da Manhã, a mulher é conhecida por acolher cães errantes mas, desta vez, a história não teve um final feliz.

O alerta foi dado por vizinhos que, além de não verem a idosa há vários dias, sentiam um cheiro intenso vindo da casa onde esta guardava os animais.

Quando a autoridade chegou ao local encontrou, não só a cidadã, como também os nove animais juntos no mesmo canil, com sinais de envenenamento, tapatos com uma manta.