Jovem de 20 anos detido por esfaquear outro no Porto

A Polícia Judiciária (PJ) informou esta quarta-feira que, através da Diretoria do Norte, foi detido um indivíduo "fortemente indiciado" pela prática dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e ofensas à integridade física grave.

Tudo começou quando, a 28 de maio deste ano, o agora detido teve uma altercação com uma amiga, no Jardim da Cordoaria, no Porto, tendo, no decurso dos factos, pontapeado violentamente a jovem, ao ponto de esta ter fraturado a tíbia. A discussão teve como origem o facto de a vítima acusar o ofensor de ser o autor de um furto a um amigo comum.

Três meses depois, na madruga de dia 28 de agosto, o arguido e o jovem furtado, com 25 anos, encontraram-se no mesmo jardim, tendo o autor do crime abordado abordado a vítima com uma navalha, desferindo-lhe pelas costas várias navalhadas.

A gravidade dos ferimentos obrigaram a que o jovem de 25 anos recebesse tratamento hospitalar e ficasse internado.

O detido, de 20 anos de idade, sem ocupação profissional já tem antecedentes criminais, tendo sido previamente condenado a uma pena de quatro anos de oito meses, suspensa pelo mesmo período, pela prática de um crime de ofensas à integridade física grave ocorrido em novembro de 2018, também no jardim da Cordoaria.

O suspeito vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.