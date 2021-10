Já foram detetados nove casos da subvariante da Delta em Portugal. Israel identifica o primeiro caso

Já foram identificados nove casos da AY4.2, subvariante da Delta, em Portugal.

De acordo com o relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre diversidade genética do novo coronavírus, divulgado na terça-feira, “a análise genética indica que os casos detetados em Portugal, entre 24 de agosto e 04 de outubro, representam várias introduções independentes do vírus, as quais estão sob investigação pelas autoridades de saúde”.

“Esta constelação de mutações (provisoriamente classificada como AY.4.2) tem suscitado interesse na comunidade científica internacional devido à sua crescente frequência no Reino Unido nas últimas semanas. A análise genética indica que os casos detectados em Portugal (entre 24 de agosto e 4 de Outubro) representam várias introduções independentes do vírus, as quais estão sob investigação pelas autoridades de Saúde”, acrescenta.

Sublinhe-se que, esta quinta-feira, Israel revelou que foi detetado o primeiro caso desta nova variante do SARS-CoV-2 no país. Este caso diz respeito a uma criança, de 11 anos, proveniente da Europa. A infeção foi detetada no Aeroporto Internacional Ben Gurion de Telavive.

Esta subvariante, já identificada em vários países europeus, também está a ser monitorizada no Reino Unido, onde se está a propagar.