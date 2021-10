23 de outubro 2021

Nicholas Ratcliffe toca 'Baby Can I Hold You', de Tracy Chapman, no Palco SOL

O guitarrista e compositor do grupo Café D’Alma atuou num direto transmitido através do Facebook do Nascer do SOL. ‘Baby Can I Hold You’, de Tracy Chapman, foi a música escolhida pelos leitores com 67% dos votos, mas Nicholas Ratcliffe acabou por trazer também outros temas. Ouça (e veja) a atuação, que teve lugar na Livraria Barata, em Lisboa.