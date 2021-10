29 de outubro 2021

Gigi Hadid e Zayn Malik estão separados. Cantor terá agredido a mãe da namorada

Nas redes sociais, o cantor – ex-integrante da banda One Direction – pediu privacidade e adiantou apenas que se envolveu numa discussão com um familiar de Gigi Hadid, que entrou na casa do casal quando a modelo estava fora.