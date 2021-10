João Sousa, que ocupa o lugar 173 no ranking mundial da ATP, garantiu um lugar nas meias-finais do challenger de Brest, ao bater o italiano Federico Gaio, em três sets, com os parciais. 6-3, 6-7 (5-7) e 7-6 (7-5).

Após duas horas e 51 minutos de jogo, João Sousa garantiu um lugar na fase seguinte do torneio francês, onde enfrentará o francês Maxime Janvier, número 234 da hierarquia mundial.