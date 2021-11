Maiores de 75 anos já podem fazer autoagendamento da terceira dose da vacina contra a covid-19

A partir da próxima segunda-feira, dia 8, o pedido de autoagendamento fica também disponível para pessoas com mais de 70 anos.





As pessoas com 75 ou mais anos já podem realizar o pedido de autoagendamento da terceira dose da vacina contra a covid-19 e contra a gripe. O sistema encontra-se disponível a partir desta sexta-feira no site da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A partir da próxima segunda-feira, dia 8, o pedido de autoagendamento fica também disponível para pessoas com mais de 70 anos. Também na segunda-feira, entrará em vigor o regime Casa Aberta para maiores de 80 anos, para a toma de ambas as vacinas.

A DGS sublinha que o autoagendamento é válido para a coadministração das vacinas da gripe e da covid-19, mas o utente pode optar por ser inoculado com apenas uma delas.