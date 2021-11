Último vestido usado por Amy Winehouse em concerto vendido por mais de 210 mil euros

O vestido usado pela cantora britânica Amy Winehouse no seu último concerto foi vendido num leilão na Califórnia, nos Estados Unidos, por 243.200 dólares, o equivalente a 210.421 euros, ou seja, 16 vezes mais que o valor estimado.

A artista usou o vestido com motivos estampados de bambu num concerto em Belgrado, em 2011. Um mês depois, em 23 de julho, Amy Winehouse foi encontrada morta em casa, em Londres, aos 27 anos, devido “a uma elevada taxa de alcoolemia no sangue”, segundo a investigação policial.

De um total de 800 artigos que pertencem à cantora, postos à venda em leilão pelos pais de Winehouse, com parte dos lucros a reverterem para a Fundação com o nome da cantora, esta era a peça mais valiosa do conjunto.

Para além disso, uma carteira em forma de coração, da marca Moschino, que Winehouse usou nos Brit Awards de 2007, foi vendida por 204.800 dólares, o equivalente a cerca de 177.200 euros; outros vestidos da cantora foram também vendidos por preços entre 12.500 e 150.000 dólares, o equivalente a 10.800 euros e 129.780 euros.

Com o leilão, cerca de quatro milhões de dólares (3,4 milhões de euros) foram angariados na venda organizada pela leiloeira Julien's, no sábado e domingo, em Beverly Hills.