Imprensa checa diz que cadáver encontrado no fundo do saguão de um prédio é o de Tomás Alcaravela

O cadáver do jovem português que foi dado como desaparecido na República Checa foi encontrado nesta segunda-feira. Segundo o jornal “Krimi Plzen”, do país onde o estudante de Medicina estava a fazer Erasmus, as autoridades policiais checas encontraram o corpo de um jovem do sexo masculino no fundo de um saguão do prédio onde vivia Tomás Alcaravela. Nas redes sociais, vários conhecidos e amigos da família expressam a sua tristeza e dão as condolências à família do rapaz ainda que não haja a confirmação oficial de que se trate do jovem abrantino. "Nestas alturas não se consegue dizer muita coisa... Um abraço de conforto ao Dr. Alcaravela, restante família e amigos" ou "Um abraço apertado aos pais e restantes familiares, nestes momentos não há palavras" são algumas das primeiras reações à trágica notícia.

A confirmação da identidade do corpo ainda não terá sido transmitida porque foi decretada por um juiz a necessidade da realização de uma autópsia com o objetivo de apurar a identidade e investigar o que terá acontecido, de acordo com informação veiculada pelo jornal anteriormente referido. Na notícia, é possível ler igualmente que Tomás Alcaravela vivia no último andar deste prédio na rua Pushkin e a janela da casa de banho dava para um saguão, com uma clarabóia de vidro. O cadáver encontrava-se no fundo desse mesmo saguão e o "Krimi Plzen" adiantou que o mesmo aparentava ter caído de uma das janelas superiores.

Os bombeiros terão sido chamados para retirar o jovem daquele espaço, porém, quando chegaram até ele, tendo até recorrido a técnicas de escalada com cordas, este já estaria sem vida e o óbito terá sido declarado no local. Recorde-se que o estudante universitário foi visto pela última vez a sair da discoteca NoLimit para um apartamento na mesma rua, tendo chegado ao mesmo pelas 5h00 de sábado. O telemóvel do abrantino terá dado sinal no domingo de manhã por duas vezes, mas tanto as autoridades como colegas e amigos procuraram-no sem sucesso.