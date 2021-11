MNE confirma morte de estudante português na República Checa e diz que está a ser prestado apoio à família

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português confirmou, esta terça-feira, à semelhança da polícia checa, que o corpo encontrado na noite de segunda-feira num prédio, em Plzen, é o de Tomás Alcaravela, jovem português de 19 anos, que estava desaparecido desde a madrugada de sábado.

Em declarações à agência Lusa, a tutela liderada por Augusto Santos Silva confirmou que “as autoridades policiais da República Checa confirmaram à embaixada de Portugal em Praga a identidade do corpo encontrado ontem [segunda-feira] junto ao local de residência do cidadão nacional desaparecido durante o fim de semana”.

Segundo a mesma fonte, o embaixador de Portugal na República Checa já se encontrou com os familiares da vítima. Em Plzen encontram-se elementos da embaixada e da secção consular, para prestarem o apoio necessário às autoridades checas e à família do jovem português.

Recorde-se que, segundo a imprensa local, Tomás foi encontrado sem vida numa claraboia no prédio onde habitava. O português, estudante de Medicina na República Checa ao abrigo do programa Erasmus, morava num apartamento no último andar do prédio. Tinha sido visto pela última vez pelas 5h de sábado a sair de uma discoteca em direção ao apartamento localizado na mesma rua.