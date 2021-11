Marinha resgata 37 homens que se encontravam numa embarcação de madeira a sul do Algarve

A Marinha Portuguesa resgatou, na manhã desta quinta-feira, 37 homens de uma embarcação que navegava em águas internacionais, a sul do Algarve.

De acordo com declarações do comandante da Zona Marítima do Sul, Fernando Rocha Pacheco, à agência Lusa, a embarcação foi avistada por um navio mercante ao final do dia de quarta-feira, tendo sido deslocados meios da Marinha para o local, que "aos primeiros alvores" da manhã de hoje abordou os tripulantes.

Ao avistarem a corveta António Eanes, da Marinha Portuguesa, os homens, que se encontravam numa embarcação de madeira com 7 metros, "pediram auxílio" e acabaram por ser recolhidos em águas internacionais, a 37 milhas náuticas a sul da costa algarvia, na faixa atlântica correspondente à zona entre Vila Real de Santo António e Tavira, precisou a mesma fonte.

Segundo Fernando Rocha Pachco, ainda não foi verificada a nacionalidade dos tripulantes, suspeitando-se que são marroquinos, o que será apurado após inquirições que serão conduzidas em terra pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que estará no local onde o navio atracará.

Num comunicado, a Marinha adianta que o navio com os tripulantes resgatados se dirige para "o Ponto de Apoio Naval de Portimão, onde se prevê que chegue durante esta tarde".

O comandante adianta ainda que os homens se encontram bem de saúde, havendo apenas um que "se queixa de dores num pé".

A situação está neste momento a ser encarada pelas autoridades como uma "ação de salvamento" e apenas com diligências posteriores se poderá confirmar que os individuos são migrantes.