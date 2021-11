Croácia conquista lugar no Mundial do Qatar com autogolo russo

A seleção nacional russa autoflagelou-se, frente à Croácia, afastando-se a si mesma do Mundial de 2022 com um autogolo que permitiu aos croatas sagrar-se vitoriosos.





Split foi o palco daquele que pode ser, sem dúvida, classificado como um 'erro crasso'. A seleção nacional russa entregou 'de bandeja', à Croácia, a qualificação para o Mundial de 2022, no Qatar, depois de ter saído derrotada por 1-0, com um autogolo.

No duelo entre estas duas equipas, a contar para o grupo H da qualificação para o Mundial, o marcador mantinha-se a zeros até ao minuto 81 do jogo em Split, na Croácia, quando Kudryashov acabou por colocar o esférico na própria baliza. O jogador russo falhou o controlo de bola na própria área, e terminou por fazer o único golo da partida, que ditou a derrota do emblema russo.

Assim, a Croácia, vice-campeã mundial, colocou-se (ou foi colocada) na frente do marcador, mantendo-se na vantagem até ao fim do tempo regulamentar e, consequentemente, qualificando diretamente para a fase final do Mundial do Qatar.

A Rússia, por sua vez, fica obrigada a ir aos playoffs para tentar garantir um lugar na fase final do Campeonato do Mundo.