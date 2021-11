Covid-19. Número de infeções e internamentos continua a crescer mas há hoje mais recuperados do que novos casos

Nas últimas 24 horas, foram diagnosticados 1.693 novos casos de covid-19 em Portugal e registadas nove mortes associadas à doença. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este terça-feira, o país soma agora um total acumulado de 1.110.155 infetados desde o início da pandemia, dos quais 18.274 não resistiram.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região do país onde mais novas infeções foram diagnosticadas: 556. Segue-se o Norte com 476 e o Centro com 378. Já com números significativamente mais baixos, aparece o Algarve com 131 novos casos e o Alentejo com 36. No que toca às regiões autónomas, o Arquipélago da Madeira contabilizou 64 infeções nas últimas 24 horas e o dos Açores 46.

Seis das nove mortes registadas nas últimas 24 horas registaram-se nas regiões do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo, três vítimas mortais em cada uma. A Madeira somou duas vítimas mortais e o Algarve uma.

O número de internados cresceu em 16 pessoas face a ontem, tendo passado de 470 para 486. As Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) registaram a mesma tendência, estando esta terça-feira mais quatro pessoas em UCI do que no último boletim (84 pessoas no total).

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados na segunda-feira, não se registando, pr isso, hoje qualquer mudança. Registou-se uma nova subida nos níveis que cada vez mais confirmam que Portugal está na zona vermelha da matriz de risco. A incidência nacional passou de 134,2 para 156,5 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, ultrapassando o limiar dos 150 novos casos por 100 mil habitantes. Apenas foi registado um valor maior do que este no dia 20 de setembro, há mais de um mês. Quando considerado apenas o território continental, a incidência passou de 133,3 para 155,3. Já o Rt é diferente quando consideramos apenas Portugal continental ou todos os territórios. Agora, a nível nacional é de 1,16, enquanto que a nível continental é de 1,17.

O número de recuperados foi, contudo, (ainda que por pouco) superior ao número de casos confirmados: Superaram esta terça-feira a doença 1.770 pessoas, sendo agora o número total de recuperados desde o início da pandemia de 1.053.609.

Agora existem 38.272 casos de covid-19 ativos, menos 86 do que domingo, sendo que as autoridades de saúde têm sob vigilância 34.541 contactos, mais 1557 do que no último balanço.

