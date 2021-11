Ding Ding! Crazy Frog retorna em dezembro

Conhecêmo-lo por ser meio destrambelhado, azul, e nu da cintura para baixo... O anfíbio azul animado, conhecido por conduzir uma moto imaginária enquanto personifica o som do seu motor, venceu o grupo Coldplay para o número um do Reino Unido com sua versão de Axel F - o tema dos filmes do Beverly Hills Cop.

O sapo retornará ao YouTube em 10 de dezembro com uma faixa que será uma mistura de sucessos clássicos inspirados nas tendências do TikTok.

De acordo com Wolfgang Boss, presidente da A&R da Sony Music, que produziu e possui todas as músicas do Crazy Frog, a decisão de lançar novas músicas “segue o aumento de interesse no YouTube”.

O vídeo Axel F, lançado em 2009, possui agora 3,1 mil milhões de visualizações e é o 19º vídeo mais popular na história do YouTube.

O single original, baseado no ringtone Crazy Frog, liderou em todo o mundo em 2005, incluindo no Reino Unido, onde ocupou o primeiro lugar durante quatro semanas.