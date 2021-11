Morreu Heath Freeman, ator de “Bones”

Heath Freeman morreu esta segunda-feira, 15 de novembro. O ator de 41 anos foi encontrado morto na sua casa em Austin, no estado do Texas, nos Estados Unidos, mas a causa da morte ainda não foi oficialmente confirmada.

A notícia da morte foi divulgada pela modelo e sua amiga, Shanna Moakler: “Com o coração despedaçado pela perda do meu querido amigo Heath Freeman, ator talentoso, realizador, produtor, chef excepcional e um amigo confiável”, escreveu numa publicação na sua página de Instagram. De acordo com Moakler, o ator morreu enquanto dormia, em casa.

"Estamos profundamente arrasados com a perda do nosso amado Heath Freeman. Um ser humano brilhante com um espírito intenso e cheio de alma. Deixou uma marca inapagável nos nossos corações", confirmou o agente do ator, Joe S. Montifiore, à revista People.

"A sua vida foi repleta de profunda lealdade, afeto e generosidade para com a sua família e amigos, e um extraordinário entusiasmo pela vida", acrescentou, referindo ainda que o ator estava muito "orgulhoso" do recente trabalho e "muito entusiasmado com o próximo capítulo da sua carreira". "Que a sua memória seja uma bênção para todos os que o conheceram e amaram", pode ainda ler-se na nota.

Em Portugal, Freeman era mais conhecido pela sua participação na série "Ossos", onde interpretou o assassino Howard Epps, entre 2005 e 2007. Teve também participações esporádicas em produções como "Serviço de Urgência", em 2001, e "NCIS: Investigação Criminal", em 2003.