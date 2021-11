Pete Davidson passa aniversário com Kim Kardashian

O casal tirou fotografias no dia de aniversário do ator, com agora 28 anos, uma das quais chegou à rede social Instagram, tendo sido partilhada por nenhum dos dois, mas sim pelo rapper Flavor Fav.





Só falta apenas a confirmação do casal. Pete Davidson esteve com Kim Kardashian no seu 28.º aniversário, que comemorou esta terça-feira.

O casal tirou fotografias no dia de aniversário do ator, com agora 28 anos, uma das quais chegou à rede social Instagram, tendo sido partilhada por nenhum dos dois, mas sim pelo rapper Flavor Fav, um dia depois do aniversário de Davidson.

A matriarca da família Kardashian, Kris Jenner, também está na fotografia, onde aparece com um fato da marca SKIMS, da filha Kim, que também usou a mesma roupa. Porém, enquanto a mãe está vestido com o casaco axadrezado, Kim emprestou o seu a Pete, pelo que se nota no retrato.

Kardashian e Davidson já foram vistos de mãos dadas num passeio pela Califórnia, nos Estados Unidos, pouco depois de um evento da Saturday Night Live (SNL), onde o casal protagonizou um beijo.