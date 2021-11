Portugal volta a registar mais de dois mil casos de covid-19 num dia em que os óbitos ultrapassam a dezena

Das mortes a lamentar, quatro registaram-se no Algarve, três em Lisboa e Vale do Tejo e três no Centro e duas no Norte.





Nas últimas 24 horas, foram diagnosticados 2.398 novos casos de covid-19 em Portugal e registadas doze mortes associadas à doença. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este quinta-feira, o país soma agora um total acumulado de 1.115.080 infetados desde o início da pandemia, dos quais 18.295 não resistiram.

O número de casos registou uma ligeira descida em relação a ontem, mas as vítimas mortais voltaram a ultrapassar a dezena, tal como aconteceu no passado domingo, quando se registaram 15 óbitos.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região do país onde mais novas infeções foram diagnosticadas: 773, seguida do Norte com 682 novos casos. Vem depois o Centro, com 521 novos casos, o Algarve com 228 e o Alentejo com 98. No que toca às regiões autónomas, o Arquipélago da Madeira contabilizou 66 infeções nas últimas 24 horas e o dos Açores 30.

Das 12 vítimas mortais contabilizadas, quatro registaram-se no Algarve, três em Lisboa e Vale do Tejo, três no Centro e duas no Norte.

O número de internados continua a crescer, tendo esta quinta-feira sido registados mais nove novos internamentos em relação ao último boletim, perfazendo agora um total de 523 pessoas internadas. Por outro lado, o número de pacientes nas Unidades de Cuidados Intensivos diminiu em três pessoas, sendo agora 72.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados ontem, não havendo, por isso, hoje, qualquer mudança a registar: Portugal está a entrar cada vez mais na zona vermelha do mapa.

A incidência nacional passou de 156,5 para 173,7 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, ultrapassando em apenas 48 horas o limiar dos 170 casos. Quando considerado apenas o território continental, a incidência passou de 155,3 para 172,9. Já o Rt subiu de 1,16 para 1,17 a nível nacional, enquanto no continente mantém-se 1,17.

O número de recuperados ultrapassou os mil nas últimas 24 horas, tendo o número chegado aos 1.051. São agora 1.055.650 o número total de pessoas que recuperaram do novo coronavírus.

Relativamente aos caso ativos, Portugal está agora nos 41.135, mais 1.335 do que ontem. As autoridades de saúde têm sob vigilância 38.085 contactos, mais 1.905 do que no último balanço.

Consulte aqui o boletim na íntegra.