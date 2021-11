Arctic Monkeys nas primeiras confirmações do novo festival Kalorama

A banda britânica anunciou a data dos primeiros concertos desde 2019. Além de Arctic Monkeys, o cartaz do novo festival da cidade de Lisboa inclui ainda nomes como The Chemical Brothers, Chet Faker e Ornatos Violeta.





Os Arctic Monkeys anunciaram, esta terça-feira, as novas datas dos concertos da sua próxima tour, agendada para o verão de 2020. É o regresso dos ‘macacos do Ártico’ após a digressão de 2019.

A banda britânica começará a viagem pela Turquia a 9 de agosto e cerca de três semanas depois, a 2 de setembro, passa pelo palco do novo festival Kalorama.

O festival Kalorama realizar-se-á entre os 1 e 3 de setembro de 2022, no Parque da Bela Vista, em Lisboa. Assume-se como uma “nova experiência” e traz nomes de peso como Arctic Monkeys, The Chemical Brothers, Kraftwerk,Ornatos Violeta, Chet Faker, Moderat, Blossoms, Peaches e The Lathums.