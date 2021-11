Jennifer Lawrence revela que ficou traumatizada "para sempre" após ver fotos suas íntimas publicadas na Internet

Jennifer Lawrence falou abertamente sobre o seu envolvimento no caso iCloudGate – o ataque informático à iCloud da Apple, que, em 2014, expôs fotografias íntimas de mais de 100 celebridades.

“Qualquer pessoa pode olhar para o meu corpo nu sem o meu consentimento, a qualquer altura do dia”, afirmou a atriz, que na altura tinha 24 anos e era uma das atrizes mais bem pagas do mundo, à Vanity Fair na apresentação do seu novo filme ‘Don’t Look Up’, a estrear na Netflix.

“Alguém em França publicou-as. O meu trauma ficará para sempre”, desabafou.

A atriz já tinha falado sobre o tema num podcast do The Hollywood Reporter. “Não há uma pessoa no mundo que não seja capaz de ver as minhas fotos íntimas. Podes estar num churrasco e alguém as mostrar no telemóvel. Foi uma coisa impossível de processar”, afirmou.

Além de Lawrence, foram também visadas outras mulheres de renome do mundo do entretenimento, como Rihanna, Selena Gomez e Kim Kardashian.