Efemérides de 24 de novembro (2021)

1645 Foram criados há 376 anos em Portugal os Terços Auxiliares ou Regimentos de Milícias, na reforma militar que se seguiu à Restauração Nacional, e que desempenharam papel fundamental nas Guerras Liberais, vindo a ter a sua última continuação na Legião Portuguesa salazarista.

1859 Foi publicada há 162 anos a primeira edição de A Origem das Espécies, livro então muito revolucionário do naturalista britânico Charles Darwin (1809-82), que explicava a evolução biológica através de um processo natural.

1947 Agravou-se há 74 anos o clima de ‘caça às bruxas’ nos EUA, imposto na altura pelo senador Joseph McCarthy (1908-57, no Senado desde 47), quando o Congresso norte-americano citou 10 figuras de Hollywood, por se recusarem a responder à de má memória Comissão das Actividades Antiamericanas.

1973 Reunião do Movimento dos Capitães há 48 anos na Parede, que daria origem ao MFA, juntou pela primeira vez às reivindicações militares dois novos objetivos: o derrube do regime e a realização de eleições livres.

1975 Foi fundada há 46 anos, na véspera do 25 de Novembro, a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), que celebrizaria no PREC a ‘moca de Rio Maior’.

1976 Portugal passou a integrar há 45 anos, no último Governo Provisório do pós-25 de Abril (Pinheiro de Azevedo) o Conselho da Europa.

1998 A Coroa britânica, encabeçada por Isabel II, pôs fim há 23 anos aos direitos hereditários de participação na Câmara dos Lordes de 759 membros da aristocracia.

2010 Uma Greve Geral juntou novamente as duas centrais sindicais, CGTP e UGT, 22 anos depois, há 11 (Governo de Sócrates), contra as medidas de austeridade do PEC III e do Orçamento do Estado.

2015 O então PR Cavaco Silva indigitou há 6 anos, aparentemente contrariado, o secretário-geral do Partido Socialista, António Costa (n.1961), para primeiro-ministro (abrindo assim caminho à chamada ‘Geringonça’).

2018 O Parlamento Europeu proibiu há 3 anos a venda de produtos de plástico de utilização única na UE a partir de 2021.

2020 Começou oficialmente há 1 ano exacto nos EUA a transição de poderes de Joe Biden, sendo declarado "aparente vencedor", embora Donald Trump prometesse então continuar a desafiar o resultado elei