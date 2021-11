25 de novembro 2021

Kanye West diz que "quando Deus unir" a sua relação com Kim Kardashian "milhões de pessoas ficarão inspiradas"

Ye e Kim Kardashian divorciaram-se em fevereiro. As afirmações do artista surgem pouco depois de a ex-mulher ser fotografada de mão dada com o humorista Pete Davidson, após semanas de rumores de uma possível relação.