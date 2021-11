EDP Renováveis inaugura primeiro parque eólico na Grécia e anuncia investimento de 500 milhões no país

A EDP Renováveis (EDPR) inaugurou esta quinta-feira o seu primeiro projeto na Grécia, um parque eólico com uma capacidade total de 45MW na zona de Livadi, perto da cidade de Malesina, no centro do país.

Em comunicado, a EDPR esclarece que "o projeto contribui para a redução de aproximadamente 48 mil toneladas de emissões de CO2 por ano e será capaz de fornecer energia a mais de 28 mil lares".

"A inauguração deste parque eólico reforça o compromisso da empresa para com a economia local através da criação de novos empregos a longo prazo", salienta a nota.

Durante o evento de inauguração, ao qual se juntaram representantes do Governo e parceiros locais, Miguel Stilwell d'Andrade, CEO da EDP e da EDP Renováveis, destacou que "o parque eólico de Livadi é um passo importante para a EDP" e marca o primeiro projeto da empresa na Grécia.

"O compromisso do país para com as energias renováveis representa uma grande oportunidade para a empresa e planeamos continuar a explorar oportunidades que reforcem a nossa posição de liderança no setor das energias renováveis e impulsionem a transição energética do país", adiantou o responsável, cita a nota.

Segundo a mesma nota, os planos da EDPR passam ainda por duplicar a dimensão da sua presença na Grécia até 2025, atingindo perto de 500 MW de capacidade instalada e mais de 500 milhões de euros de investimento, "aos quais se somam os esforços de desenvolvimento e custos associados".