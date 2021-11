Madonna responde a Instagram após ser alvo de censura

Madonna, atualmente com 63 anos, partilhou, na passada quinta-feira, um conjunto de fotografias, onde numa delas era possível ver-se parte do seio. Minutos depois, a cantora foi alvo de censura pela própria rede social - Instagram - que acabou por eliminar as fotografias.

A artista não concordou e, por isso, voltou a publicar as mesmas fotografias, desta vez com emoji a tapar o seio. “Volto a publicar as fotografias que o Instagram eliminou sem aviso ou notificação”, começou por escrever a cantora na descrição que acompanha as fotografias.

“O motivo pelo qual o fizeram prendeu-se com o facto de uma parte do meu mamilo estar exposta”, continuou, acrescentando que é surpreendente para si que ainda vivamos numa cultura que permite que cada centímetro do corpo de uma mulher seja mostrado, exceto um mamilo.

“Como se essa fosse a única parte da anatomia de uma mulher que pudesse ser sexualizada. O mamilo que nutre o bébé! Um mamilo de homem não pode ser sentido como erótico? E o rabo de uma mulher que nunca é censurada em lugar nenhum? Agradeço ter conseguido manter a minha sanidade ao longo de quatro décadas de censura, sexismo, preconceito de idade e misoginia”, sublinhou.