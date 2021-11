Kanye West reza pela família

Rapper partilhou "Oração do Dia de Ação de Graças" no Instagram.





O rapper norte-americano Kanye West partilhou, na passada quinta-feira, na sua conta de Instagram um vídeo de cinco minutos intitulado "Oração do Dia de Ação de Graças", onde revelou a gratidão pela família que construiu, apesar de se ter divorciado.

"Estou a escrever esta oração enquanto volto para casa depois de ter levado o meu mini eu [filho que tem com Kim Kardashian, Saint] ao seu primeiro jogo de futebol. O Saint teve a oportunidade de brincar com o Tom Brady antes do jogo, isto é o sonho de Deus", começou por dizer o artista de 44 anos.

"O meu mini eu é uma mistura de duas das minhas coisas favoritas: A minha cara e a da minha mulher", continuou.

"Tudo aquilo em que penso diariamente é em como conseguirei juntar a minha família e em como vou curar a dor que causei. Eu assumi a responsabilidade das ações, ou - alerta de nova palavra - 'desações'. A única coisa que os meus sucessos e o meus falhanços têm em comum sou eu", referiu.

O rapper fez referência ao seu caráter temperamental, como se deixava afetar pelo álcool, e deixou que este afetasse a sua saúde e a dos que o rodeiam: "Porque eu já fervia em pouca água e isto só o potenciava mais". Referiu ainda os seus episódios maníacos e como teve de começar a tomar medicação que o deixou "sujeito a outros episódios" com os quais a família e os fãs tiveram de lidar.

Em jeito de conclusão, o artista admite que cometeu erros e que está disposto a trabalhar neles.

Recorde-se que Kanye West e Kim Kardashian anunciaram o seu divórcio este ano e em comum têm quatro filhos - North, de oito anos, Saint, de cinco, Chicago, de três, e Psalm, de dois.