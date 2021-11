Mulher de 43 anos morre colhida por comboio

O alerta para o acidente que acabou com a morte de uma mulher de 43 anos, em Leiria, foi dado pelas 14h57, segundo informaçõees do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), citadas pela Lusa.

Desconhecem-se, para já, as circunstâncias do acidente, sendo que a circulação ferroviária acabou suspensa para a remoção do cadáver.

No local estiveram elementos dos bombeiros de Leiria e da Ortigosa, GNR e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) da Figueira da Foz, num total de 14 operacionais e seis viaturas.