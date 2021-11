Há mais de 800 pessoas internadas devido à covid-19

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 1.635 novos casos de covid-19 e 13 óbitos associados à doença. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira, o país soma agora um total acumulado de 1.144.342 infetados e 18.430 vítimas mortais.

Contrariamente ao que tem acontecido, a região que hoje apresenta mais novos casos é a do Norte: 575. Segue-se então Lisboa e Vale do Tejo com 490 casos, o Centro com 284, o Algarve com 156 e o Alentejo com 37. Relativamente às regiões autónomas, a Madeira registou 73 novas infeções e os Açores 20.

Das 13 mortes, quatro registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, três na Madeira, duas no Centro e outras duas no Algarve, uma no Norte e outra nos Açores. Apenas o Alentejo escapou.

O número de internados aumenta há 23 dias seguidos. Há agora 809 pessoas com sintomas da covid-19 internadas nos hospitais portugueses, mais 45 do que ontem. Destes, 111 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mais sete do que ontem.

Há agora 54.368 casos ativos, mais 651 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 61.850 contactos em vigilância, mais 1.220 relativamente a domingo.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados hoje e, enquanto que a incidência subiu relativamente à ultima análise, feita na sexta-feira, o rácio de transmissibilidade (RT) desceu. A incidência é de 325,9 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias a nível nacional, contra os 279,8 casos de infeção por 100 mil habitantes que reportava a última análise, e de 327,5 casos de infeção por 100 mil habitantes quando nos referimos apenas ao continente, sendo que na última análise era de 280,2. Já o RT a nível nacional é de 1,17, sendo que estava em 1,19, e no continente é de 1,18, menos 0,2 do que ontem.

