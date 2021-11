Adele reencontra professora que mudou a sua vida

O programa "An Audience with Adele", filmando recentemente, fez uma surpresa à cantora britânica. Depois de interrogada sobre a mulher que a inspirou enquanto criança, Adele reencontra-a em palco e oferece-lhe bilhetes de luxo para um concerto seu.





No programa "An Audience with Adele", a artista respondeu a uma pergunta da atriz Emma Thompson sobre uma figura que a tenha inspirado, lembrando a sua professora do oitavo ano, que a fez interessar-se por literatura.

A produção revelou, então, que a professora, identificada apenas como senhora McDonald, estava no público. As duas já não se viam desde que a cantora possuía 12 anos.

Depois das filmagens do programa televisivo, Adele voltou a entrar em contacto com a senhora, entretanto já reformada, e ofereceu-lhe, a si e à sua família, bilhetes para a sua atuação no Hyde Park no próximo mês de julho. Cada um dos bilhetes custaria cerca de 590 euros, 500 libras, se fossem comprados.