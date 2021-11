Coro de Nagasáqui canta hino português para assinalar 450 anos do porto da cidade

O momento foi partilhado pela representante do Turismo de Portugal no Japão, Inês Queiroz, na rede social Linkedin.





O porto da cidade de Nagasáqui, no Japão, fez 450 anos, no dia 20 de novembro, e para comemorar o feito, o coro masculino daquela cidade cantou o hino nacional português para simbolizar a importância de Portugal na sua história, uma vez que foi o povo português que abriu as portas de Nagasáqui ao mundo, em 1571.

"Existem momentos inesquecíveis. Este é um desses e que cada português deve saber que aconteceu. Foi ontem, dia 20 de Novembro que a cidade de Nagasáqui celebrou os 450 anos da abertura do seu porto. Ouvir cantar o hino nacional português, pelo coro masculino de Nagasáqui, é um momento emocionante e que revela a importância e a admiração que as autoridades japoneses atribuem à chegada dos portugueses ao Japão", este é um dos comentários que se podem ler na publicação.

