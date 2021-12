Sandra Bullock diz que "às vezes" gostaria de ter a mesma cor dos filhos: "Seria mais fácil"

Em causa está a forma como as pessoas abordam a atriz e as crianças.





Sandra Bullock falou abertamente sobre o facto de ser mãe de duas crianças negras. A atriz, de 57 anos, confessou que “às vezes” gostaria que ela e os filhos tivessem a mesma cor de pele para tornar tudo mais “fácil”.

"Se desejo que as nossas peles combinem, às vezes sim. Porque seria mais fácil a forma como as pessoas nos abordariam", explicou a atriz, no programa ‘Red Rable Talk’, numa conversa com Willow Smith, Jada Pinkett Smith e Adrienne Banfield-Norris, sobre maternidade.

Willow Smith aproveitou o momento para dizer que a dinâmica entre uma mãe e um filho não tem cor e a atriz acrescentou: "Talvez um dia isto passe. Talvez um dia possamos ver com olhos diferentes", disse.

"E eu tenho os mesmos sentimentos que uma mulher de pele negra tem com seus bebés ou de uma mulher branca com seus filhos brancos", completou.

Sublinhe-se que, em 2010, Sandra Bullock adotou Louis, de 11 anos, e, em 2015, Laila, de nove.