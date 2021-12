Morreu Almerindo Marques, antigo presidente da RTP e da Estradas de Portugal

Almerindo Marques, gestor e ex-presidente da RTP, morreu hoje aos 81 anos. O antigo deputado do PS, entre os anos de 1983 e 1985, pelo círculo de Leiria, desempenhou igualmente funções enquanto secretário de Estado da Administração Escolar no governo de Mário Soares e de direção em bancos como a Caixa Geral de Depósitos.

Em 2002, foi nomeado pelo governo de Durão Barroso para o cargo de presidente da RTP, e teve a seu cargo a reestruturação financeira da empresa. Volvidos cinco anos, assumiu a presidência da Estradas de Portugal a convite do governo de José Sócrates. Viria a demitir-se deste cargo em 2011 por alegadas incompatibilidades com a gestão financeira do executivo.

Nos últimos anos de vida, Almerindo Marques - que se licenciou em Finanças, no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, em 1969 - ocupou o cargo de administrador da empresa de construção Opway, sendo que a adquiriu após a queda do Grupo Espírito Santo, em 2015.