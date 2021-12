Nick Jonas e Priyanka Chopra celebram terceiro aniversário de casamento

Casal assinalou a data no Instagram.





O cantor Nick Jonas e a atriz Priyanka Chopra celebraram esta quarta-feira três anos de casamento e assinalaram a data na rede social Instagram.

Ambos postaram fotografias românticas, com direito a jantar, velas e rosas, tendo Priyanka escrito na legenda da sua publicação "A viver o sonho".

Por sua vez, Nick Jonas optou por publicar um vídeo, onde se lia "Forever" (para sempre) em letras com cerca de um metro que assentavam no chão, escrevendo na legenda "3 anos" com o emoji de um coração à frente.