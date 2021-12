PRR. Governo espera fechar contratos de financiamento até ao terceiro trimestre

O Governo espera até ao final do ano dirigir convites aos consórcios pré-selecionados nas Agendas Mobilizadoras e Verdes de Inovação Empresarial, estimando que pelo menos no “terceiro trimestre” os contratos de financiamento estejam fechados para serem executados.

A garantia foi dada pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira: “Esperamos até ao final do ano dirigir os convites – este é ainda um calendário indicativo – aos consórcios pré-selecionados com aquilo que é a densificação dos critérios de avaliação, metodologia de avaliação e convite a que eles possam até associar outras empresas aos respetivos consórcios”, disse o governante antes de intervir no primeiro de dois dias de apresentações das 64 candidaturas pré-qualificadas às Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial.

Pedro Siza Vieira garantiu que “provavelmente vamos dar dois meses, um mês e meio para apresentação dos contratos definitivos para ver se depois no segundo ou no terceiro trimestre há condições para fechar os contratos de financiamento aos vários consórcios, o tempo é curto depois para executar, mas é o que conseguimos fazer”.

“Vamos convidar aqueles que sejam selecionados para apresentarem os seus projetos definitivos, podem abrir os seus consórcios, podem trabalhar em conjunto, temos aqui algumas coisas que estão nas mesmas áreas e faz sentido haver mais colaboração porque” até em questões “de escala não justifica que haja dois projetos na mesma área”, considerou ainda o ministro da Economia.

O prazo de execução destas candidaturas é 2025.